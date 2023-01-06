Четырнадцать студентов Тюменской области оказались в десятке лучших на премии «Студент года»

Фото: Российская национальная премия «Студент года»

Лауреатами всероссийского уровня стали 4 студента Тюменской области и одно студенческое объединение. Девять человек вошли в топ-10 в своих номинациях. В 2022 году в Российской национальной премии «Студент года» было представлено 33 номинации. Среди высших учебных заведений выделено 13 номинаций, среди профессиональных образовательных организаций – 11. Также в Российскую национальную премию вошли специальные открытые треки: «Студент года. Медики», «Студент года. Педагоги», «Студент года. Архитекторы».

Обучающиеся прошли в финал через конкурсный отбор на региональном этапе, который был организован Студенческим советом Тюменской области при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Все участники рассказывали о себе и своих достижениях в рамках заявленной номинации, проходили собеседование и решали кейсы. Победителей регионального этапа премии ждал заочный федеральный этап, после которого стали известны финалисты конкурса.

Четыре студента и университетское объединение из делегации Тюменской области стали лауреатами Российской национальной премии «Студент года» 2022 года:

- Все ребята были хорошо подготовлены и настроены на победу. Участникам необходимо было пройти несколько конкурсных этапов: самопрезентацию, тестирование на знание культуры России, оценку компетенций и решение специального задания в своем направлении. Студенты Тюменской области выступили достойно. Помимо пяти лауреатов, 9 человек из делегации вошли в десятку лучших по своим номинациям, - рассказала Екатерина Козеева, руководитель Студенческого центра Тюменской области.

- Я участвовала в этом году второй раз в региональном этапе «Студента года». За год я увеличила качество портфолио и прошла в финал. В Москве мне очень понравилось общение с членами жюри, другими участниками, запомнились испытания с награждением. Я благодарна всем, кто поддерживал меня на протяжении конкурса и в моем обучении, - Полина Лозовая, студентка 3 курса Тюменского ГМУ.