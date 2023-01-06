По проекту «Цифровизация в здравоохранении» в областной больнице Ишима обновили оборудование Фото: Татьяна Коркина

В областную больницу №4 Ишима доставили новое оборудование - 99 моноблоков, а ещё ожидается поставка 105 ноутбуков. Все это оборудование российского производства приобретено в рамках реализации регионального проекта «Цифровизация в здравоохранении». Проект направлен на повышение эффективности и качества оказываемой медицинской помощи, а именно: в поддержке медработников и создании дополнительных инструментов, способных улучшить их работу.

– Переход на «цифру» позволил врачам и фельдшерам при оказании неотложной помощи иметь точную информацию о состоянии здоровья человека (анамнез, его диагнозы, прививки, результаты лабораторных исследований и т. д.) из его электронной медкарты, - рассказал главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев.

Кстати, как сообщили в медучреждении, к интернету и региональной медицинской информационной системе подключены еще и 169 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 врачебных амбулаторий, а также 4 участковые больницы. Раньше врачу или фельдшеру в ФАПе приходилось заполнять бумажную амбулаторную карту пациента, а теперь вся информация о предыдущих приемах, назначениях, проводимых анализах переведены в электронный вариант. А еще все это дает возможность жителю самой отдаленной деревни получить телеконсультацию врача.