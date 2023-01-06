В Тюмени 6 января 2023 года возможен небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени 6 января 2023 года, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, местами изморозь, туман, ветер южный, юго-западный 1-6 м/. Днем местами пройдет небольшой снег, ветер сменится на юго-восточный с порывами 2-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -26, -31 °С, при натекании облачности -21,-26 °С. Днем температура воздуха -20, -25 °С, местами -15, -20 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В канун Рождества на Руси соблюдали обычай колядования. Парни и девушки ходили по домам, распевая песни-коляды и выпрашивая у хозяев угощение и деньги. Девицы также гадали: откуда залает собака, оттуда и жених сватов зашлет. Еще одна примета действовала для всех. Считалось, что если в этот день попариться в жаркой бане - здоровья стократ прибавится.