Жителям Тюмени объяснили, почему «скорая» может ехать к пациенту с температурой целый день

На температуру выезжает не скорая помощь, а неотложная Фото: Комсомольская правда

Когда человек заболевает, ему хочется как можно скорее получить помощь. Даже обычная температура сильно угнетает состояние и хочется быстрее оказаться в руках врачей. Звоня в скорую, многие думают, что они приедут через несколько минут, но порой ожидание затягивается на час-два, а то и больше. Но этому есть объяснение.

Как рассказали изданию «Тюменская область сегодня» в областном департаменте здравоохранения, скорая помощь прибывает только на те вызовы, в которой человек с большой долей вероятности может погибнуть в ближайшее время. В таких случаях медики обязаны успеть к месту вызова за 20 минут.

– Скорая не выезжает на поводы, в которых нет угрозы жизни человека. Это, например, высокая температура, артериальное давление, головная боль, одышка, сыпь, рвота или боли в пояснице. На все эти случаи существует неотложка. В случае, когда человек не хочет ее ждать, он может сам поехать в больницу, – сказали в департаменте здравоохранения.

Там также добавили, что скорую помощь оказывают бригады отдельного учреждения – станции скорой медпомощи. А неотложную помощь населению оказывают выездные бригады поликлиник. В департаменте также напомнили и о том, что скорая не выдает больничные, рецепты и не выписывает лечение. Все это делает только неотложка.

Несмотря на то, что службы оказания помощи разные, обе они работают в круглосуточном режиме. Но какую из них отправят именно вам, зависит от описанных диспетчеру симптомов.