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НовостиОбщество5 января 2023 15:14

Льготные категории тюменцев получили более двух тысяч путевок в санатории

Затраты на санаторно-курортное лечение достигли 43,5 млн рублей
Екатерина БАЙКАЛОВА
Было выдано более двух тысяч путевок

Было выдано более двух тысяч путевок

Фото: Комсомольская правда

В Тюменской области продолжается оказание государственной соцпомощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения и проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

Как рассказали в региональном отделении Фонда социального страхования, касательно предоставления санаторно-курортного лечения, региональное отделение заключило 26 госконтрактов на сумму 85 миллионов 700 тысяч рублей. Выдано уже свыше 2 тысяч 265 путевок. В ведомстве также отметили, что было заключено пять госконтрактов и договоров по поводу предоставления услуг по проезду к месту санаторно-курортного лечения и обратно.

Добавим, что за девять месяцев прошлого года расходы на вышеперечисленную помощь достигли 44 миллионов рублей. Из этой суммы более 521 тысячи рублей было вложено на оплату к месту санаторно-курортного лечения.