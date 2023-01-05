В Тюмени на улице обнаружили труп мужчины

Погибшему мужчине было 60 лет Фото: Комсомольская правда

Вчера, 4 января, в Тюмени прохожие на улице 3-ий Степной переулок нашли мертвого мужчину. Неравнодушные горожане вызвали скорую. В областном департаменте здравоохранения информацию подтвердили и отметили, что вызов врачей поступил в 18:18, а уже через 12 минут на место прибыли медики, которые констатировали смерть.

Как рассказала корреспонденту «КП-Тюмень» старший помощник по взаимодействую со СМИ руководитель следственного управления СК России по Тюменской области Людмила Галстян, обнаруженное тело без внешних признаков криминальной смерти. Она также добавила, что личность погибшего установлена, ему было 60 лет. По факту обнаружения тела проводится проверка, устанавливаются обстоятельства его гибели.

Напомним, ранее мы писали, что и в Тобольске несколько дней назад в одном из дворов города на снегу местные жители обнаружили женщину. К сожалению, она уже была без признаков жизни. Сейчас компетентные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.