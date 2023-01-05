В этом году МФК «Тюмень» продолжит сезон с «Синарой»

Фото: соцсети МФК Тюмень

Первым соперником МФК «Тюмень» в этом году станет «Синара» из Екатеринбурга. 10-й турнир RAPI-Суперлиги пройдет в соседнем областном центре 13 и 14 января.

Как сообщает издание «Вслух.ру», в сезоне 2017-2017 годов команда из Тюмени обыграла команду из Екатеринбурга и получила бронзовую медаль. А в сезоне прошлых годов третье место завоевала «Синара», оставив позади «Тюмень». После команды боролись уже в финале.

В 2021 году чемпионом России стала «Синара», а вице-чемпионом – «Тюмень». Оба лидера получили право участвовать в Лиге чемпионов УЕФА. Но, в связи с политическими изменениями, весной прошлого года руководство союза европейских футбольных ассоциаций приняло решение наложить санкции на российский клуб.

В прошлом сезоне Суперлиги МФК «Тюмень» вышел из плей-офф на стадии ¼ финала. При этом клуб принимал домашние игры бронзовой серии «Синары».

Напомним, что в сентябре «Тюмень» дважды проиграла «Синаре» на паркете «Центрального». Сначала со счетом 4:6, потом – со счетом 1:7. Поэтому на выезде тюменцы будут стараться взять реванш.

На данный момент соперник из Екатеринбурга на втором месте в турнирной таблицей с 35 баллами, а игроки из Тюмени на седьмом месте с 23 баллами. Отметим, что у «Тюмени» шесть выигрышей, семь проигрышей и пять ничьих. В последнем матче минувшего года клуб обыграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде счетом 6:4.