Тюменские автоинспекторы в праздники проверяют водителей на трезвость

фото: ГАИ по Тюменской области

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции проверяют водителей на трезвость. Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в праздничные дни автоинспекторы проводят сплошные проверки, а также точечные рейды и другие мероприятия для того, чтобы выявить нетрезвых водителей и отстранить их от управления транспортным средством.

В ведомстве также добавили, что в прошлом году сотрудники ГАИ отстранили от участия в дорожном движении свыше семи с половиной тысяч водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Помимо этого, в Госавтоинспекции пояснили, что практически каждое 11 ДТП в Тюменской области спровоцировал нетрезвый водитель. В подобных авариях скончались 33 человека, а свыше 300 человек получили ранения различной степени тяжести.