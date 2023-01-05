В Тюменской агломерации в 2022 году на модернизацию водоснабжения потратили 3,5 млрд рублей

Фото: Росводоканал Тюмень

Как рассказали Тюменской линии в пресс-службе тюменского Росводоканала, на реконструкцию сооружений и сетей объектов водоснабжения и водоотведения в Тюмени и Тюменском районе освоено 3,5 млрд рублей. Из этой суммы 2 млрд 582 млн ушло на городские объекты, а 918 млн рублей вложены в объекты Тюменского райна.

– Существенные денежные вложения были направлены на реконструкцию Метелевских водоочистных сооружений и сооружений очистки сточных вод. На водоочистных сооружениях завершаем строительство первой очереди смесителей и отстойников. Также продолжается реконструкция насосной станции первого подъема, – сказали в Росводоканале.

Там также добавили, что в прошлом году в цехе по очистке сточных вод были проведены все запланированные мероприятия по предотвращению распространения неприятных запахов. А в блоке биологической очистки запущены в работу два вторичных отстойника. Ведется строительство третьего блока сооружений.

Кроме того, в Росводоканале подчеркнули, что в 2022 году было построено 65 километров сетей водоснабжения и водоотведения. А в этом году запланирован и долгожданный запуск водопровода, который соединил Тюмень, Червишево и Онохино

Помимо этого, в компании объяснили, что были построены и сети водоотведения от сел Онохино и Мальково. В 2023 начнется строительство канализационных насосных станций с точками слива. Также в городе ведется строительство кольцевого водовода. Реконструированы КНС-2 и коллектор в районе Гилевской рощи, где проложены два напорных трубопровода диаметром 1.400 мм и общей протяженностью свыше трех километров.

В этом году у Росводоканала также больше планы. Например, продолжится реализация начатых проектов по строительству водопроводных сетей для обеспечения чистой водой поселений, находящихся по Московскому тракту, коллектора Каскара-Тюмень, будет продолжаться строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Боровский. Начнется и прокладка водоводов в Мальково и Горьковку.