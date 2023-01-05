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НовостиПроисшествия5 января 2023 10:10

В Тюмени празднование Нового года закончилось убийством

Мужчина убил молодого человека своей сестры
Екатерина БАЙКАЛОВА
фото: су ск россии по тюменской области

фото: су ск россии по тюменской области

В Тюменской области 2023 год начался с криминальных новостей. Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе Следственного управления СК по региону, второго января, в ходе праздничного застолья произошел конфликт между 42-летним обвиняемым и 31-летним любимым своей сестры. Мужчина впал в ярость, схватил нож и нанес удар в область спины потерпевшему. Рана оказалась несовместима с жизнью. Молодой человек сестры скончался на месте конфликта.

В ведомстве также добавили, что злоумышленник признался в содеянном и рассказал о мотивах своего поступка. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.