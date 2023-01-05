В Тюмени жестко задержали парня, который похитил у пенсионеров более миллиона рублей

Злоумышленник обманул пожилых тюменцев и похитил более полутора миллионов рублей Фото: Комсомольская правда

Пенсионеры вновь стали жертвами злоумышленников. На этот раз они «попали» в широко известную криминальную схему. Мужчина «подрабатывал» курьером, воспользовался доверчивостью пожилых людей и присвоил себе деньги. Парня нашли в квартире, однако дверь пришлось «вскрывать» болгаркой и надевать на «курьера» наручники.

Как рассказала «КП-Тюмень» официальный представитель МВД России Ирина Волк, потерпевшие пенсионеры были уверены, что деньги помогут их якобы попавшим в аварию родственникам избежать последствий. Таким образом, злоумышленник «выманил» деньги у шестерых пенсионеров Тюмени в возрасте от 76 до 93 лет. Общая сумма «наживы» составила более полутора миллионов рублей.

Ирина Волк также подчеркнула, что вознаграждение мужчины составляло до десяти процентов от похищенной суммы. Кроме того, она сказала что в ходе обыска силовики в квартире злоумышленника нашли четыре куста наркотикосодержащего растения.