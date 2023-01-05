Врач-косметолог рассказала почему не стоит ходить в солярий

Солярий вызывает не только фотостарение, но и рак Фото: Комсомольская правда

Все девушки хотят выглядеть молодо, красиво и, желательно, загорело. Для того, чтобы кожа была, как шоколадка, многие ходят в солярий, используют автозагар и другие средства, однако так ли они безопасны и стоит ли ими увлекаться, рассказала изданию «Тюменская область сегодня» врач-косметолог, основатель и руководитель студии красоты и здоровья Мария Иванцова.

– Большинство врачей-косметологов выступают против искусственного загара. Особые опасения вызывают онкодерматологи, так как солярий, как и избыточное пребывание на солнце, увеличивает количество онкологических заболеваний кожи, – говорит Иванцова.

Помимо этого, по словам врача-косметолога, солярий вызывает и фотостарение. На кожу негативно воздействуют солнечные лучи, и ткань и клетки теряют влагу. Более того, в холодное время года коже и без того «не сладко», а лишнее на нее воздействие ситуацию только ухудшит. Появляются раньше времени морщины.

– Ко мне часто обращаются пациенты с жалобами на сухую кожу. И это происходит в том числе и из-за посещения солярия, – добавила Иванцова.

Кстати, нежелательны и автозагары. Все же, это химические средства, забивающее поры.

– Я уверена, что женщина должна себя любить такой, какая она есть. Вне зависимости от фототипа кожи. Самое главное – использование качественного и полноценного домашнего ухода. А также нужно регулярно ходить к врачу-косметологу, делая все, что поможет поддержать кожу в ресурсном состоянии, – комментирует врач.

Она также добавила, что для нее, как для специалиста, ухоженная кожа – это не загорелая, а все же, бархатистая и сияющая.

– Если ухаживать не только за лицом, но и за телом, то и без загара возможно иметь благородный вид, и, конечно, сиять, – пояснила Иванцова.

Врач подчеркнула, что здоровье должно быть важнее, а искусственный загар его явно не улучшит.

– Кроме онкозаболеваний кожи и фотостарения посещение солярия может плохо повлиять и на хронические заболевания. А еще, чаще всего женщины загорают в солярии без купальника, а это плохо сказывается на здоровье груди, в том числе все может перейти в злокачественное новообразование, – подытожила врач-косметолог.