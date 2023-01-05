Свердловские полицейские помогли тюменцу встретить Новый год с семьей

В канун Нового года произошло настоящее чудо Фото: Комсомольская правда

Настоящее новогоднее чудо произошло в канун долгожданного семейного праздника. Вечером, 31 декабря, наряд ДПС на автодороге Тавда-д.Уват заприметили мужчину, который шел пешком по трассе, несмотря на то, что стояли суровые морозы.

Как сообщили корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе МВД России по Свердловской области, полицейские остановились, посадили мужчину в машину и попросили рассказать, что он делает на улице, тем более на трассе. Как выяснилось, житель Урая хотел к своей семье в Тюмень, так как его жена и ребенок отправились туда еще 30 декабря. Однако из-за работы глава семьи отправиться в другой город не смог. В планах у него было 31 попробовать уехать на автобусе, но и тут не получилось. Касса автовокзала оказалась закрыта. Единственным выходом, по мнению мужчины, было идти пешком и поймать «попутку», но никто не остановился, кроме сотрудников полиции. Они-то и доставили «путешественника» сначала до ближайшего населенного пункта, а потом помогли найти другое транспортное средство и все же доехать до Тюмени. К бою курантов и праздничному столу глава семьи успел.