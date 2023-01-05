В феврале первоклашек Тюменской области ждут дополнительные каникулы

малыши отдохнут от учебного процесса уже в феврале

До начала рабочих и учебных будней осталось несколько дней. Уже в понедельник школьники вновь сядут за парты и откроют учебники. Однако, как сообщает Вслух.ру, первоклашки уже в феврале отправятся на каникулы. Они будут отдыхать с 18 по 26 февраля. Для малышей это первый учебный год и адаптироваться им пока сложно. Тяжело поддерживать работоспособность, если «заставлять» их учиться также долго, как ребят, которые постарше. Поэтому таковы рекомендуемые департаментом образования и науки Тюменской области сроки проведения каникул.

А всем остальным придется грызть гранит науки до 17 марта. Зато потом можно будет отдохнуть аж до 26 числа.

Напомним, в прошлом году в Тюменской области в первый класс пошли свыше 26,5 тысяч ребят.