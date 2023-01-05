В этом году в Тобольске состоится ремесленный фестиваль-ярмарка «Мастера Сибири»

Фото департамент по культуре и туризму Тобольска

Хорошая новость для тоболяков. В 2023 году пройдет ремесленный фестиваль-ярмарка «Мастера Сибири». Фестиваль состоится при поддержке СИБУРа, а проект стал одним из победителей грантового конкурса программы социнвестиций «Формула хороших дел».

В пресс-службе предприятия сообщили, что в 2021 году Базарная площадь стала местом притяжения для ремесленников. В фестивале «Мастера Сибири» приняли участие более 100 ремесленников из разных уголков Тюменской области.

На ярком мероприятии был не только концерт и ярмарка изделий народных промыслов, но и озорные скоморохи, ходунисты, которые олицетворяют собой один из пяти кругов фестиваля – круг веселья.

Всего в тот день фестиваль посетили свыше пяти тысяч человек.

В компании также сообщили, что на конкурс «Формула хороших дел» поступило 590 заявок, 93 – от предприятий Тобольска. 16 из них получили гранты. Помимо ремесленного фестиваля-ярмарки гранты получили семейный фестиваль «Качели», а также фестиваль по восстановлению деревянного зодчества «Тобольские узоры», организованные для укрепления связи поколений, изучения и сохранения традиций нашего края.

Организаторы конкурса, по словам руководителя программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» Елены Снежко, стремятся к тому, чтобы он позволял всем участникам не просто привлекать средства на реализацию своих идей, но и развивать важные навыки, компетенции, проектное мышление, сообщает Тюменская линия.