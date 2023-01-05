«Торт с настоящим аквариумом»: Жительница Тюмени создает удивительные торты

Обычные торты Елене создавать скучно Фото: Комсомольская правда

Необычные торты делает тюменка Елена Шарапова. У нее тот случай, про который говорят «жалко есть такую красоту».

По сообщениям интернет-портала Мегатюмень, фея-тортиков пришла в эту сферу во время декрета по уходу за третьим малышом. Сначала это было просто увлечение. Женщина изучала кондитерские тонкости, экспериментировала, проходила мастер-классы именитых кондитеров. А чуть позже начали появляться первые клиенты и положительные отзывы. А затем сработало сарафанное радио, а вместе с ним начался рост и самой Елены. Ей стало скучно печь обычные торты и она начала познавать сложные, многоуровневые сладости.

Как рассказала Елена, ее торты состоят из съедобной и несъедобной части. А прежде чем приступить к выпечке, она составляет схему и обговаривает детали с клиентом.

– Иногда клиент хочет на торте светодиоды или крутящиеся механизмы. Эти детали не задевают съедобную часть и у человека остается ощущение, как будто все это единая и целостная конструкция, – говорит тюменка.

Впрочем, на создание подобного волшебства уходит не один день. Порой приходится потратить и неделю.

– Сначала важно сделать саму конструкцию, все собрать. А выпечка торта – это уже последний этап, так как важно, чтобы торт был свежим, – добавила Елена.

Также тюменка пояснила, что она мечтает создать торт с настоящим аквариумом, в котором плавали бы живые рыбки. Либо же сделать торт-люстру. Но чтобы воплотить мечту в реальность, нужно найти смелого заказчика, который готов выйти из зоны комфорта и попробовать что-то нетривиальное.