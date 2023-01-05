Где в Тюмени можно покататься на лыжах

Фото: Комсомольская правда

Корреспондент «Комсомольской правды-Тюмень» выяснил, в каких местах можно покататься на лыжах, а также сколько это удовольствие стоит и, конечно, узнал режим работы проката.

Так, отличное место для прогулки на лыжах считается Гагаринский парк, однако за инвентарем придется топать либо в ДК «Водник», либо в ДК «Торфяник». Но хорошая новость в том, что они находятся недалеко от парка.

Режим работы проката с 10:00 до 18:00 по будням и с 10:00 до 17:00 по выходным. Кстати, по выходным последняя выдача лыж с 15:30. Стоимость 150 рублей и для взрослых, и для детей, но оплату принимают только наличными.

Еще один рай для любителей лыж – Гилевская роща. Там не только можно покататься, но и доступен прокат всего необходимого. А стоит это удовольствие 150 рублей в час.

На базе МАУ ДО СДЮСШОР № 2 на улице Барнаульская, д. 17/2 можно прокатиться на лыжах во все дни, кроме понедельника и четверга. Здесь прокат инвентаря для детей стоит сто рублей, а для взрослых на 50 рублей дороже.

В центр спорта и отдыха «Воронинские горки» можно не только на беговых лыжах покататься, но и на горных, также здесь есть трасса для тюбинга.

Взрослые лыжи можно взять напрокат от 150 рублей (за полчаса). Детские лыжи обойдутся в 90 рублей (за полчаса). В стоимость катания входит абонемент на подъемник – от 200 рублей для взрослых и от 150 рублей для детей.

Прокат лыж есть и в экопарке «Затюменский», здесь «одолжить» спортинвентарь можно за сто рублей детям и за 150 рублей взрослым.