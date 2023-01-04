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НовостиОбщество4 января 2023 14:36

«Ехал за лотком для котенка, но остался без машины»: В Тюменской области 19 водителей отстранили от управления автотранспортом

Одному из водителей грозит «уголовка» за попытку побега от полиции
Екатерина БАЙКАЛОВА
Источник фото Госавтоинспекция Тюменской области

Источник фото Госавтоинспекция Тюменской области

За минувшие сутки 19 водителей лишились возможности водить автомобиль. Всему виной – употребление спиртного. Кроме того, один из правонарушителей имеет возможность получить уголовное наказание.

Как рассказали «КП-Тюмень» в областной Госавтоинспекции, в поселке Винзили Тюменского района инспекторы полка ДПС ГИБДД остановили ВАЗ2114. В ходе допроса было установлено, что 39-летний водитель находится за рулем в нетрезвом состоянии и, мало того, без водительского удостоверения. В прошлом году этот же мужчина уже попадался сотрудника ГАИ в алкогольном опьянении. Как только горе-автовладелец осознал, что теперь ему светит «уголовка», он попытался сбежать от сотрудников полиции, но неудачно. На беглеца надели наручники.

Из-за невыполнения законного требования полицейских суд приговорил мужчину к штрафу в размере двух тысяч рублей. Но так как он был пойман повторно в подобном состоянии, будет возбуждено уголовное дело. Автомобиль у беглеца эвакуировали.

Добавим, что автоинспекторы попробовали выяснить что за срочные дела сподвигли горе-водителя сесть пьяным за руль. Он ответил, что направлялся к другу, чтобы забрать лоток для котенка, которого приобрел в новогоднюю ночь. Но вместо этого остался без машины и, скорее всего, без прав.