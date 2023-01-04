«Ехал за лотком для котенка, но остался без машины»: В Тюменской области 19 водителей отстранили от управления автотранспортом

Источник фото Госавтоинспекция Тюменской области

За минувшие сутки 19 водителей лишились возможности водить автомобиль. Всему виной – употребление спиртного. Кроме того, один из правонарушителей имеет возможность получить уголовное наказание.

Как рассказали «КП-Тюмень» в областной Госавтоинспекции, в поселке Винзили Тюменского района инспекторы полка ДПС ГИБДД остановили ВАЗ2114. В ходе допроса было установлено, что 39-летний водитель находится за рулем в нетрезвом состоянии и, мало того, без водительского удостоверения. В прошлом году этот же мужчина уже попадался сотрудника ГАИ в алкогольном опьянении. Как только горе-автовладелец осознал, что теперь ему светит «уголовка», он попытался сбежать от сотрудников полиции, но неудачно. На беглеца надели наручники.

Из-за невыполнения законного требования полицейских суд приговорил мужчину к штрафу в размере двух тысяч рублей. Но так как он был пойман повторно в подобном состоянии, будет возбуждено уголовное дело. Автомобиль у беглеца эвакуировали.

Добавим, что автоинспекторы попробовали выяснить что за срочные дела сподвигли горе-водителя сесть пьяным за руль. Он ответил, что направлялся к другу, чтобы забрать лоток для котенка, которого приобрел в новогоднюю ночь. Но вместо этого остался без машины и, скорее всего, без прав.