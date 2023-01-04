За сутки с дорог Тюменской области вывезли около 30 тысяч кубометров снега

Источник фото соцсети Руслана Кухарука

Снег это не только красиво, но и проблематично. Обильные снегопады доставляют немало проблем жителям региона. Чтобы убрать «снежную вакханалию» приходится подключать на помощь не один десяток специальной снегоуборочной техники.

Глава Тюмени Руслан Кухарук в своих соцсетях рассказал, что все подрядчики вывели необходимое количество техники. А за минувший день было произведено несколько циклов очистки от снега, а также проводилась обработка противогололедными материалами основных дорог.

Также глава отметил, что дорожные службы за сутки с области вывезли почти 30 тыс кубометров снега.

Напомним, в Тюменской области в ближайшие дни вновь ожидаются обильные снегопады. Кроме того, метеорологи прогнозируют и очередное похолодание.