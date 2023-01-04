Очередной эшелон мобилизованных отправился из Тюмени на СВО

Источник фото Информационный центр правительства Тюменской области

Несмотря на новогодние праздники, с тюменского вокзала продолжается отправка мобилизованных в зону специальной военной операции.

– Наш многонациональный народ готов защищать свое Отечество. Вы идете защищать наших матерей, дочерей, братьев и сестер. Уверен, что вы с честью выполните задачи. Мы гордимся вами, – сказал напутственные слова и.о председателя Комитета по делам национальностей Роман Малыгин.

А председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев подчеркнул, что сейчас мобилизованные будут защищать наши территории, наших людей, ставших гражданами Российской Федерации.

– Вы защищаете интересы России от коллективного Запада, – констатировал Чеботарев.

Замначальника ТВВИКУ, полковник Владимир Бузин сказал, что прошло три месяца с начала подготовки бойцов. Все подтвердили нужные навыки. Он также пожелал мобилизованным быть дружными и, конечно, выполнить поставленные задачи с честью и достоинством.