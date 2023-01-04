Тюменца подозревают в краже денег с банковской карты

Подозреваемый использовал чужую банковскую карту в своих целях

В тюменскую полицию обратилась женщина 1984 года рождения. Она заявила, что с ее банковского счета украли деньги. По ее словам, банковскую карту она потеряла, а спустя два дня поняла, что со счета исчезло больше 19 тысяч рублей.

Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе МВД России по Тюменской области, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый мужчина 1955 года рождения. В ходе допроса он сказал, что нашел карту и два дня совершал по ней покупки в местных магазинах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательств о явке.