В Бердюжском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня, на 522-м километре федеральной дороги Курган-Челябинск-Омск-Новосибирск, в Бердюжском районе Тюменской области, произошла смертельная авария.

Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в Госавтоинспекции Тюменской области, предварительно установлено, что во время обгона большегруза водитель автомобиля «Лада приора» не смог справиться с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В машине находилась семья из Ишима: папа, мама и двое несовершеннолетних детей. В результате аварии погибла женщина в возрасте 37 лет, 38-летний водитель отделался травмами. Дети 4-х и 9-лет с различными ушибами госпитализированы в медицинское учреждение.

Отметим, что движение на трассе не ограничено, а обстоятельства аварии выясняются.