На Тюмень надвигаются морозы и снегопад

Прогноз погоды на январь Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Совсем скоро Тюмень вновь «накроет» снегом и холодом.По данным Гисметео, уже 7 января ночью столбик термометра опустится до минус 30 градусов. 8 и 9 января в дневное время суток ожидается минус 24-26 градусов, ночью – до 31 градуса ниже ноля. Во вторник, 10 января, днем «потеплеет» до -18, а ночью все вернется «на круги своя» и вновь станет -30..31 градус.

С 11 по 19 января днем воздух «прогреется» до минус 17-22 градусов, ночью похолодает до минус 24-28 градусов. Также всю неделю возможен снег.

А вот ближе к концу месяца морозы отступят. Так, с 20 января метеорологи обещают, что температура воздуха не будет опускаться ниже 14 градусов ночью, а днем столбики термометров будут держаться на отметке 8-12 градусов ниже ноля.