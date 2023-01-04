Тюменские силовики задержали подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью

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В Тюмени произошел конфликт между двумя мужчинами. Ссора закончилась ударами по лицу, бегством злоумышленника и госпитализацией в медучреждение.

Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе МВД России по Тюменской области, в дежурную часть отдела полиции №3 поступило сообщение из больницы о том, что бригадой скорой помощи доставлен мужчина 1988 года рождения. Врачи диагностировали у него травмы лица.

Сотрудники полиции допросили тюменца и установили личность хулигана. Им оказался ранее судимый житель Тюмени 1977 года рождения. Во время задержания подозреваемый сказал, что ссора была вечером во дворе дома на улице Республики. Однако причину потасовки мужчина озвучить не смог. В ходе конфликта тюменец несколько раз ударил по лицу пострадавшего и скрылся с места происшествия.

Отметим, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальный срок лишения свободы по данной статье – три года. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.