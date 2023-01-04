В Тюмени оперативники задержали подозреваемого в угоне автомобиля

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Поездка до дома для жителя областной столицы закончилась возбуждением уголовного дела. В дежурную часть полиции Тюмени обратился мужчина 1959 года рождения. Он сообщил, что припарковал автомобиль марки «Тойота Марк2» на улице Советской и позже обнаружил, что его «железного друга» на парковке нет.

Как сообщили корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе МВД России по Тюменской области, сотрудники уголовного розыска изъяли ряд улик и задержали подозреваемого в угоне автомобиля – жителя региона 1967 года рождения. Ранее он уже был судим за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

К слову, в преступлении подозреваемый сознался и рассказал, что прогуливался по центру города и во время прогулки заприметил на парковке иномарку, в замке зажигания которой были оставлены ключи. Он решил воспользоваться ситуацией и доехать на автомобиле до дома.

Добавим, что полицейские возбудили уголовное дело по статье «Угон». Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы до 5 лет. Сейчас же фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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