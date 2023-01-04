Студент тюменского медуниверситета создал программное обеспечение для аппаратов УЗИ

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Студент Тюменского медицинского университета Георгий Климов разработал программное обеспечение для автоматизированного вычисления функциональных и структурных показателей миокарда, об этом сообщает Мегатюмень.

Отметим, что подобные программы уже были, однако они импортные и практически все компании, которым они принадлежали, в 2022 году объявили о своем уходе с территории нашей страны. Из-за этого обслуживать аппараты УЗИ экстра-класса стало затруднительно.

По словам самого студента, разработанная программа работает, как web-сервис и «дружит» со всеми аппаратами УЗИ. Георгий Климов также поделился, что во время разработки он и его помощники столкнулись с трудностями, но преодолели их при помощи определенных технологий.

– Мы столкнулись с высокой погрешностью при автоматической обработке снимков УЗИ, но решили проблему за счет 3D реконструкцией сердца. В будущем мы хотим интегрировать нейросеть, чтобы программное обеспечение не уступало по качеству аппаратов экстра-класса, – комментирует Климов.

К слову, программа работает вместе с аппаратами УЗИ среднего класса и улучшает качество диагностики, уменьшая человеческий фактор. В скором будущем планируется провести испытание программного обеспечения в медицинском учреждении. Это поможет выявить ошибки и повысить точность результатов.

– На данный момент мы в поиске дополнительного инвестирования для внедрения в нашу программу 3D реконструкции сердца. После того, как программное обеспечение зарегистрируют в качестве медицинского изделия первого класса опасности, можно будет его вводить в любое медучреждение, где проводят ЭХО-КГ. Рассчитываем, что это случится уже в конце этого года, – подытожил Георгий Климов.

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