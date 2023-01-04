Тюменский хоккейный клуб «Рубин» начнет 2023 год с домашней серии игр

Источник фото: Официальный сайт ХК Рубин

Тюменский ХК «Рубин» в текущем году продолжит участи в PARI Чемпионате Высшей хоккейной лиги с домашней серии.

Уже 9 января клуб встретит «Нефтяник» из Альтемьевска, 11 января – «Ижсталь» из Ижевская, 13 января – «Торос» из Нефтекамска, а 15 января – «Молот» из Перми.

К слову, с соперниками из Перми «Рубин» уже встречался в октябре. Тогда победа осталась за Тюменским хоккейным клубом. Счет был 4:1 в пользу «Рубина». «Торос» – 3:2 в овертайме, «Нефтяник» – 5:3, но, все же, команда из Удмуртии по буллитам не дала возможность остаться лидерами и со счетом 2:3 обошла хоккейный клуб из Тюмени.

Добавим, что «Вслух.ру» ранее писал о том, что 21 февраля начнется плей-офф, в котором 16 клубов будут бороться за главный трофей – Кубок Петрова. А сам финал пройдет 30 апреля. Напомним, что в прошлом сезоне титул чемпиона достался «Рубину».

Отметим, что в регулярном чемпионате в каждый из 26 клубов в регулярном чемпионате проведет по 50 матчей. Тюменскому ХК осталось провести 14 поединков – восемь в этом месяце, а шесть – в следующем. А последние игры клуб проведет на выезде: 15 февраля состоится игра с «Ростовом», 17 января – в Воронеже с ХК «Буран».

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