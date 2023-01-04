Для школьников Тобольского района проведут цикл культурно-патриотических мероприятий «Работайте, братья!»

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Текущий год для молодежи Тобольского района будет насыщенным. Как сообщает Тюменская линия, юные спортсмены будут участвовать в сборах и соревнованиях по волейболу «Вперед, к волейбольному Олимпу!», хоккею и дзюдо – «На пути к спортивным победам».

К слову, эти проекты одержали победу в восьмом грантовом конкурсе программы социнвестиций «Формула хороших дел» от компании СИБУР.

Проект «Работайте, братья!», направлен на то, чтобы развить у молодежи дух, патриотизм, гордость за отечественную культуру, историю, а также престиж профессии военный.

Впрочем, так громко назван проект тоже не зря. Это крылатое выражение произнесено лейтенантом полиции Героем России Магомедом Нурбагандовым, перед тем, как он был расстрелян террористическими боевиками. Магомед Нурбагандов – пример честности, доблести и верности своему государству. Даже оказавшись на волоске от смерти он не предал свою профессию, страну, историю и культуру своего народа.

Отметим, что в этом году на конкурс «Формула хороших дел» поступило 590 заявок, из них – 93 от предприятий Тобольска. 16 из них получили гранты. Руководитель программы социнвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» Елена Снежко рассказала, что к участникам предъявлялись особые требования. Так, помимо привычных правил, регламентов и актуальности, нужно было учесть принципы экологичности и инклюзивности, разработанные компанией и рекомендованные к применению всем получателям грантов, а также партнерам.

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