Тюменцам рассказали о пользе квашеной капусты

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Зимой и осенью человеческий организм довольно слаб и больше подвержен гриппу или простудам. Чтобы уберечь себя от неприятностей со здоровьем, важно есть продукты, содержащие витамин С. К слову, идти за ним в аптеку не нужно. Его можно найти и дома, например, в квашеной капусте. Помимо витамина С, квашеная капуста богата микро и макроэлементами, например, калием, магнием, цинком, витаминами А, В1, В2, В6 и другими.

Корреспонденту «КП-Тюмень» студентка Тюменского медицинского университета Ксения Хионина сказала, что для предотвращения роста нежелательных микроорганизмов во время ферментации должны сохраняться анаэробные условия и низкий уровень РН.

По словам девушки, молочнокислые продукты преобладают над патогенной микрофлорой и производят молочную кислоту. За счет нее увеличивается срок хранения капусты.

Кроме того, Ксения Хионина поделилась рецептом квашеной капусты.

– После того, как продукты нашинковали, их нужно утрамбовать и положить в большую кастрюлю или ведро. Ферментируют капусту в течение 7-10 дней при температура 18-24 градусах. Когда содержание молочной кислоты будет 0,7% можно убрать капусту в холодильник и снимать пробу, – добавила студентка.

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