Жители Тюмени подали более 186 заявлений регистраций прав на недвижимость в электронном виде

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За 11 месяцев жители региона подали 182,6 тысяч заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на недвижимость в электронном виде.

В управлении Росреестра по Тюменской области сообщили, что от общего количества заявлений на учет и регистрацию, заявления в электронном виде составляют 54,6%. На 39,8% стало больше электронных пакетов документов при подаче заявлений по единой процедуре учета и регистрации прав, на 63,9% при постановке на кадастровый учет.

Специалисты Росреестра также отметили, что за 11 месяцев прошлого года было зарегистрировано 92 тысячи 725 ипотечных сделок. Это на 4,6% больше, чем за такой же период позапрошлого года. Кроме того, из 92 тысяч 725 ипотечных сделок, 8 тысяч 600 относятся к «льготной ипотеке».

В Тюменской области действует программа, разработанная Росреестром и банковским сообществом «Ипотека за 24 часа». Она делает проще процесс получения ипотеки и сроков ее регистрации.

Добавим, что во время длительных новогодних праздников, электронные сервисы на сайте Росреестра недоступны.

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