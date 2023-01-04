«Нужен комплексный подход»: Диетолог раскрыла секреты о том, как похудеть и не вернуться к прежним килограммам

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Новогодние застолья подошли к концу, а лишние килограммы остались. Кто-то планирует сесть на жесткую диету, а кто-то устроить детокс. Но ни один из вариантов не гарантирует того, что «наеденные» килограммы вновь не вернутся. Корреспонденту «АиФ-Тюмень» диетолог Елена Дороднева рассказала о том, как похудеть и привести себя в порядок после длительных выходных.

По словам диетолога, чтобы победить лишний вес, нужно подходить к проблеме комплексно. Идеальный вариант – консультация с врачом-диетологом, который может составить программу по снижению веса. Также проанализирует рацион и даст рекомендации по питанию и физической активности. Помимо этого, специалист, в случае необходимости, может направить на обследование.

– Многие уверены, что для правильного питания необходимо полностью отказаться от любимых продуктов. Таких как сладости, булочки, тортики, но этого делать не нужно. Все должно быть в меру. Например, сладкое по особым поводам, а не на ежедневной основе. Это должна быть еда-праздник, но он каждый день у нас не бывает, – комментирует Елена Дороднева.

Она также добавила, что необходимо убедиться, нет ли в организме дефицита витаминов и определенных микроэлементов. Питание, зачастую, однообразно и не наполнено полезными веществами.

Например, нехватка витаминов группы В, витамина Д, аскорбиновой кислоты, железа, минералов, магния и хрома снижают обмен веществ и тормозят желанное похудение.

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