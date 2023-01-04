В Заводоуковске на два дня откроется мастерская Деда Мороза

Фото: Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Сегодня и завтра в Заводоуковске будет работать мастерская Дед Мороза. Целых два дня там будут проходить полезные мастер-классы «Новогодние узоры» и «Рождественский сувенир». Начало в 13.00.

Как сообщила изданию «Тюменская область сегодня» заместитель директора АУ МО Заводоуковский городской округ «КЦСОН» Елена Князева, ребят будут ждать не только мастер-классы, но и различные конкурсы, викторины. Помимо этого, юным посетителям расскажут об истории Рождества. Мероприятия придутся по вкусу не только детям, но и взрослым, поэтому прийти можно семьей.

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