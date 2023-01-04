«Нельзя допускать зверского аппетита!»: Врач-диетолог рассказала, как научиться не переедать

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Многим хочется иметь «точеную фигуру», но современный ритм жизни, постоянная спешка, стрессы и другие факторы играют с нами «злую шутку», откладывая в теле лишние килограммы. Однако выход из замкнутого круга все же есть, а тело мечты – это вовсе не мечта, а ряд последовательных действий.

Как рассказала изданию «Тюменская область сегодня» врач-диетолог многопрофильного консультативно-диагностического центра Анна Вархоланцева, чувство голода – это наша постоянная потребность, но голод бывает разный. Кроме того, мы не всегда едим правильно. Люди забывают медленно жевать, отвлекаются на соцсети, питаются не рационально, либо же делают большие промежутки между приемами пищи. Помимо этого, на фигуре сказывается и порция, которую человек съедает. Например, большая порция способна растянуть желудок и, следовательно, со временем будет хотеться потреблять большее количество еды.

По словам врача-диетолога, чтобы не переедать и держать себя в форме, нужно употреблять полезные продукты, принимать пищу до 8 раз в день небольшими, но сытными порциями. А переход на небольшие объемы пищи должен быть постепенным, но никак не резким.

– Питаться небольшими порциями помогает маленькая тарелка и кастрюля. Также стоит заменить большие ложки на чайные, а вилки на китайские палочки. Также нельзя допускать голодания или появления «зверского» аппетита, – отметила врач-диетолог.

Не стоит забывать и о воде. В день человеку требуется полтора-два литра воды. А для того, чтобы уменьшить желудок, необходимо употреблять свежеприготовленную домашнюю пищу и, конечно, забыть о фастфудах.

– Соки, сладости, снеки, соленые закуски, выпечка, фастфуд помогут убрать голод, но ненадолго. Зато потом человек с большей силой ощутит желание поесть. Такая еда провоцирует голод, но не утоляет его. А тем, кто неравнодушен к своей фигуре, советую избегать больших перерывов в приеме пищи, не ставить себе жестких ограничений в питании и добавить в рацион продукты, которые богаты клетчаткой, – подчеркнула врач-диетолог Анна Верхоланцева.

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