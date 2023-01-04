Жители Тюменской области стали чаще совершать покупки через интернет

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В прошлом году в тюменском регионе произошел рост приобретений товаров с помощью интернета. Как сообщили в отделении по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ, с января по сентябрь жители тюменской матрешки оплатили 486 млн покупок в интернете на сумму 1,9 трлн рублей. Специалисты банка отметили, что количество операций в сравнении с предыдущим годом выросло на 9%, а объем – на 19%.

Также за девять месяцев жители нефтяной столицы совершили 1,7 млрд операций с помощью банковских карт на сумму 3,8 трлн рублей. Это, к слову, на 7% больше по количеству и на 12% – по объему, чем годом ранее. Помимо этого, за год на 38% увеличился и объем операций по картам «Мир» и составил 1,2 трлн рублей.

Добавим, по данным на начало октября, жители Тюмени, Югры и Ямала имеют 10,8 млн платежных карт, из них 37% – «Мир». За 12 месяцев количество карт выросло на 16%, карт платежной системы «Мир» – на 35%. К слову, это хорошие показатели, так как благодаря росту количества банковских карт, не стоит на месте и сфера обслуживания, расширяется перечень получаемых держателями карт финансовых и нефинансовых сервисов.

По словам управляющей отделением Банка России по Тюменской области Елены Никитиной, в области стала доступна услуга кэшаут. Ее привилегия в том, что можно снимать «наличку» с карты при покупке в магазинах и заправочных станциях.

Так, по состоянию на 1 октября, услуга кэшаут уже предоставлялась в более 240 торгово-сервисных предприятиях. За 9 месяцев 2022 года тюменцы совершили больше 11 тысяч подобных операций на сумму 12 млн рублей. Количество операций, в сравнении с прошлым годом, увеличилось на 88%, а объем возрос в два раза.

Отметим, что сервис пользуется спросом в основном в селах, либо в отдаленных районах Крайнего Севера, где отсутствуют банкоматы и офисы.

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