Тюменским приложением для записи к врачу пользуются больше 72,5 тысяч человек Фото: Татьяна Коркина

Тюменским приложением для записи к врачу Телемед-72 пользуется более 72,5 тысяч человек. По данным департамента информатизации, за 2022 год мобильное приложение скачали 20 тысяч человек.

Приложение доработали и после этого записать к врачу себя, ребенка, близких стало проще и быстрее, чем на портале Госуслуг. В разделе «Запись на прием» до минимума сократили количество кликов. Приложение сразу открывает выбор специальности врача, потом конкретного врача, дату и время для записи.

За 2022 год через это приложение записались к врачу 360 тысяч раз. Родители жаловались, что при записи детей через Телемед-72 их перебрасывает на портал госуслуг. Выяснилось, что, чтобы данные детей появились в приложении, нужно в своем профиле нажать на кнопку с красным текстом «Выйти из учетной записи», а потом «Авторизоваться» и ввести логин-пароль от учетной записи Госуслуг.

Кроме того, с помощью раздела «Медицинская карта» можно запросить и распечатать документы из электронной медкарты (своей или ребенка), а также в приложении появилась возможность забронировать талон в процедурный кабинет, через «Электронную очередь».

Немногие знают, что с помощью приложения можно вызвать врача на дом: ребенку или родственнику. Для этого нужно указать местонахождение пациента. Особенно это важно для маломобильных пациентов.