Кардиолог из Тюмени рассказала, как правильно питаться во время праздников Фото: Татьяна Коркина

Кардиолог рассказала, как правильно питаться на праздничной трапезе. Часто праздники сопровождаются употреблением большого количества алкоголя и других жидкостей, острой и жирной пищи, а также избытком соленого. Многие и не задумываются о том, что это может спровоцировать проблемы не только с желудочно-кишечным трактом, но и со стороны сердечно-сосудистой системы. Если во время или после празднования Нового года стало плохо, повысилось давление, заболела голова, или возник какой-то дискомфорт со стороны сердца – не надо ждать, что все пройдет само. Нужно вовремя обратиться за врачебной помощью, пишет АиФ-Тюмень.

- Пусть ваш стол будет насыщен овощами, свежей зеленью, рыбой, легкими десертами, но не традиционными холодцами, заливными, жаренным и салатами с майонезом. Будут полезны различные фрукты, даже экзотические: ананасы, бананы, хурма. Проводите больше времени на свежем воздухе - советует врач-кардиолог высшей категории Тюменского кардиологического научного центра Ирина Григоренко.

Кроме того, многие на новогодние каникулы уезжают в другие города или страны, поэтому врач советует брать с собой необходимые лекарства.

- Если вы сомневаетесь, что выдержите смену климата и часового пояса, обратитесь к своему лечащему доктору - он подскажет, какие меры предосторожности можно принять, - добавила специалист.