В новогодние праздники в Тюменской области продолжают работу социальные гостиные Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области социальные гостиные работают в новогодние праздники. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что забота и поддержка не знают выходных.

В преддверии Нового года в гостиных прошли спектакли, елки, мастер-классы, а в январские выходные там запланированы совместные катания на горке, игровые программы и рождественские концерты. Социальные гостиные есть во всех муниципалитетах Тюменской области и работают они по индивидуальному расписанию на базах социальных учреждений.

- Сотрудники и волонтеры будут рядом с родными и близкими воинов-сибиряков. Они всегда готовы оказать психологическую и юридическую помощь. Эта работа в нашем регионе не остановится ни на один день - отметил глава региона.

Кроме того, Александр Моор добавил, что родственники военнослужащих могут получить психологическую помощь, позвонив на горячую линию 122, по телефону 8-800-201-41-41 или получив её на сайте инфоподдержка72.рф