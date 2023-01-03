Тюменцам посоветовали, как сохранить спокойствие в праздничные дни

Фото: архив megatyumen.ru

Для многих предновогодняя суета и сам праздник становится настоящим кошмаром из-за стресса. Тюменский психолог Софья Иноземцева рассказала Moi-portal.ru, как сохранить спокойствие в эти дни.

- Дело в том, что когда у нас острый стресс, то иммунитет, наоборот, повышается. А если хронический, то он понижается. Поэтому мы можем подцепить какую-то заразу и вот уже месяц кашляем и не можем вылечиться. То есть организм кричит о том, что что-то не так, и просит обратить внимание, - отметила Софья Иноземцева.

Психолог советует в стрессовое время следить за качеством сна и пищи, так как именно это значительно влияет на состояние человека. Нужно уделять время для заботы о себе и физической активности, чтобы снять напряжение.

- Многие люди надеются, что с наступлением Нового года придет и новая жизнь, поэтому 1 января кого-то могут накрыть волны опустошения. Также часто те, кто до этого ставил цели на год и вдруг обнаружил, что не добился желаемого, чувствуют разочарование. Не стоит корить себя, а надо быть добрее и смотреть на все более рационально и реалистично: были ли у вас возможности и обстоятельства для достижения каких-то целей? И обязательно обратите внимание на то, что уже сделано, - говорит специалист.

Еще можно поделиться тем, о чем вы переживаете, с другими. Важно понять, что не у вас одних есть подобные проблемы, а их наличие - это нормально. Кроме того, в таких ситуациях может помочь поддержка близких людей.