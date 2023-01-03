Тюменский психолог рассказала, с какого возраста можно оставлять ребенка одного дома Фото: Юлия Кучеренко

Опытный детский психолог и мама троих детей Светлана Кобзарь рассказала, с какого возраста можно оставлять ребенка одного дома.

– С какого возраста – вопрос очень относительный. Нужно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Если у малыша спокойная, устойчивая психика, тогда, начиная с года, можно пробовать оставлять его минут на 15, пока вы занимаетесь своими делами в другой комнате - пояснила Светлана.

С другой стороны, специалист поясняет, что бывают дети с очень подвижной психикой, которые не могут оставаться одни не только дома, но и в комнате. Таким детям необходимо присутствие. В этом случае ребенок может не оставаться дома один вплоть до достижения школьного возраста, а может и дольше.

– Если у ребенка устойчивая психика, и он показывает своим поведением, что хочет побыть в своей комнате наедине с самим собой, что он готов остаться один и посмотреть мультики, самостоятельно поиграть в игры. Конечно, в это время ребенок обязательно должен обладать речевыми навыками. Если вы уверены, что он знает обо всех правилах безопасности, не имеет сильных фобий и страхов, умеет пользоваться телефоном, чтобы в случае чего сделать звонок – тогда он готов остаться один дома - говорит психолог.

Главное для родителей в этом вопросе не торопиться и внимательно прислушиваться к желаниям ребенка. Сначала нужно начинать отвалять ребенка с самого минимального времени, постепенно увеличивая его по мере взросления. И еще важно научить сына или дочь правилам безопасности и возможным вариантам действий в чрезвычайных ситуациях.

Корреспондент издания «Тюменская область сегодня» выяснил у специалиста, что перед тем как оставить ребенка одного дома необходимо помочь ему с распорядком дня: подготовить занятия, игры, книги, оставить готовую еду и заряженный телефон. А еще важно предупредить его, через сколько минут/часов вы вернетесь домой.