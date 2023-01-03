В научной библиотеке Тюмени 5 и 6 января можно поиграть в настольные игры

Фото: Мосигра Тюмень

Тюменцев приглашают сыграть в «настолки» в научной библиотеке. Сотрудники компании «Мосигра» 5 и 6 января в 15 часов приглашают и детей и взрослых на игры в Тюменскую областную научную библиотеку.

Тюменская линия выяснила, что в библиотеке настольные игры стали проводить с 2013 года. «Мосигра» регулярно проводит развлечения для посетителей учреждения и всевозможные массовые мероприятия, такие как «Библионочь».

Чтобы поучаствовать в играх необходимо зарегистрироваться в комментариях к посту-анонсу на странице «Мосигры», чтобы организаторы взяли подходящие игры с собой. Вход свободный и нет ограничений по возрасту.