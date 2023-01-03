На автовокзале Тобольска заметили кинологов со специально обученными собаками

Фото: паблик "Инцидент Тобольск"

В соцсетях распространяется информация о том, что на автовокзале Тобольска работают кинологи, территорию осматривают сотрудники спецслужб. Такая информация появилась в одной из популярных местных групп "Вконтакте".

- На автовокзале Тобольска работают кинологи. Идет осмотр территории сотрудниками со специально обученными собаками - говорится в сообщении.

«Комсомольская правда - Тюмень» выяснила, что автовокзал работает в штатном режиме, никаких чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Об этом рассказали сотрудники автовокзала.

Кстати, внутри профессии специалиста-кинолога существуют специализации. В первую очередь, кинологи делятся на: служебных, которые обучают собак для военных задач и работы в армии и государственных ведомствах (МЧС, полиция, таможня); охотничьих - они занимаются разведением и дрессировкой собак для охоты на дичь и другой промысловой деятельности; декоративных - тех, кто готовит собак для выставок, конкурсов породистых животных и разведения.