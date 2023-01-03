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НовостиОбщество3 января 2023 11:30

Тюменцы могут побывать в гостях у Деда Мороза

Такую возможность предоставил музейный комплекс им. Словцова
Виктория Терина
Фото: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова

Фото: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова

Музейный комплекс им. Словцова предлагает гостям новогоднюю программу «Ёлки в Словцова». Кроме того, гостям предлагают много праздничных мероприятий и розыгрыш призов, в котором сможет принять участие каждый.

Так, в гостях у Деда Мороза - в «кабинете» зимнего волшебника каждый ребёнок сможет рассказать о своих желаниях, сделать новогодние фотографии и принять участие в интерактивной программе. А за стишок волшебник вручит маленький сладкий подарок.

Разнообразные экскурсии, утренники, квесты, мастер-классы, спектакли, бэби-ёлка и несколько выставок уже доступны для посещения.