До 1 февраля 2023 года тюменским выпускникам нужно определиться с предметами на ЕГЭ

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В Тюменской области школу закончат больше 10 тысяч ребят. До 1 февраля тюменским выпускникам нужно определиться с предметами на ЕГЭ. Экзамены могут сдать выпускники прошлых лет. Для получения аттестата школьникам нужно сдать на положительные баллы русский язык и математику

Как отмечает «Вслух.ру», дополнительные предметы требуются для поступления в вузы. В школах области уже собирали заявления по предметам по выбору, но еще можно внести изменения.

При поступлении на специальности в вузы желательно сдать два обязательных предмета и один на выбор (в перечне – до пяти штук). Абитуриентам рекомендуют выбирать дисциплины, где есть шанс набрать больше баллов.

Кстати, результаты ЕГЭ для поступления действуют четыре года.