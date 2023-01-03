Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 января 2023 10:51

До 1 февраля 2023 года тюменским выпускникам нужно определиться с предметами на ЕГЭ

Ребятам рекомендуют выбирать дисциплины, где есть шанс набрать больше баллов
Виктория Терина
Фото: архив megatyumen.ru

Фото: архив megatyumen.ru

В Тюменской области школу закончат больше 10 тысяч ребят. До 1 февраля тюменским выпускникам нужно определиться с предметами на ЕГЭ. Экзамены могут сдать выпускники прошлых лет. Для получения аттестата школьникам нужно сдать на положительные баллы русский язык и математику

Как отмечает «Вслух.ру», дополнительные предметы требуются для поступления в вузы. В школах области уже собирали заявления по предметам по выбору, но еще можно внести изменения.

При поступлении на специальности в вузы желательно сдать два обязательных предмета и один на выбор (в перечне – до пяти штук). Абитуриентам рекомендуют выбирать дисциплины, где есть шанс набрать больше баллов.

Кстати, результаты ЕГЭ для поступления действуют четыре года.