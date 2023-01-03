В Тюмени бар Руки Вверх подготовил массу ярких мероприятий на январь

Фото: Александр Козлов

Бар Руки Вверх подготовил массу ярких мероприятий на ближайшие январские каникулы, кроме того в ближайший месяц там пройдет множество вечеринок.

Серия вечеринок «Старые песни о главном» уже проходят с 1 по 7 января. Все январские здесь будут петь застольные песни и куражиться, как снежинки на танцполе, под хиты 90х. Желающие лично исполнить любимые песни могут посетить отдельный караоке-зал с поющим ведущим. 13 января в баре пройдет вечеринка, посвященная Старому Новому Году. А 14 и 21 января состоится музыкально-танцевальное путешествие в 80-е. Организаторы предлагают погузится во времена, когда все тусовались под CC Catch, Boney M и ABBA, делали начесы в стиле группы “Комбинация” и носили лосины.

Реальная ночка и вечеринка «Кепка, плеер, два туфля» для всех девчонок и пацанов с районов пройдет 27 января на хате у Жукова. Кроме дискотеки до утра в этот вечер пройдет розыгрыш месячного запаса пенного и мобилы среди всех, кто придет в образе.

Завершится этот насыщенный месяц вечеринкой «18 мне уже». Гостей ждут 28 января в Руки Вверх! Там будут чествовать всех именинников января, дергать за уши и угощать огромным тортом! А еще разыграют путевку в жаркую страну!