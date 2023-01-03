Стилист из Тюмени рассказала о трендах в новом сезоне

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В Тюмени стилист Анастасия Анохина рассказала о трендах в новом сезоне. С символом 2023 года ассоциируются голубые, синие и черные оттенки. При этом черный цвет отнюдь не стоит считать траурным. А если хочется быть в центре внимания, то беспроигрышный вариант - розовый цвет в тон носу и лапкам хозяина года - кролика. Еще одни цвет, который придаст загадочности образу - фиолетовый.

Как пишет «Тюменская область сегодня», ссылаясь на мнение стилиста, главное в выборе наряда - уместность. Так, если вы решили провести каникулы в загородном доме, то лучше выбрать удобную одежду, а для выхода в ресторан лучше выбрать нарядные вещи.

- Выбирая наряд для выхода нужно помнить и про меру. Не нужно быть чрезмерно разодетым. Здесь работает правило: лучше чуть меньше, чем больше. Если же вы идете в гости, то здесь тоже поможет это правило. Нужно одеться красиво и в то же время сдержанно, чтобы не затмить хозяйку дома, которая возможно уделила массу времени подготовке стола и не успела доработать свой образ, - рассказала корреспонденту стилист.

Стилист советует отказаться в этом сезоне от обтягивающих лосин, так как они остались в прошлом.

- Сказать, что что-то навсегда вышло из моды невозможно. Мода циклична и со временем она возвращается. В этом сезоне снова в тренде экстра мини и мини. В праздники это будет как раз уместно. Так же в сейчас актуальны пайетки и перья. Никакие вещи не выходят из моды навсегда. Все возвращается через какое-то время, - говорит стилист.