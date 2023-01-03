В 2022 году для тюменских инвалидов приобрели почти три миллиона технических средств реабилитации Фото: Татьяна Коркина

За 9 месяцев 2022 года на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий потрачено 532,9 млн рублей.

Как пишет Мегатюмень, в течение 9 месяцев 2022 года граждане в порядке хронологической последовательности, обеспечивались: лечебно-тренировочными протезами, протезами верхних и нижних конечностей, ортопедической обувью, туторами, ортезами, экзопротезами молочной железы, бандажами, опорами, противопролежневыми матрацами и подушками и другими средствами.

- В рамках исполнения государственных контрактов, за самостоятельное приобретение и посредствам электронных сертификатов выдано и оплачено 2 907 195 штук технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, - сообщили в региональном отделении ФСС по Тюменской области.

За этот период люди также получали своевременные выплаты компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации.