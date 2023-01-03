Тюменцы могут решить, какие дороги включить в план ремонта в 2023 году Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам предлагают решить, какие дороги включить в план ремонта в 2023 году. Для этого необходимо ответить на семь вопросов на сайте «Я решаю!».

Как сообщает «Вслух.ру», участники опроса могут обозначить главный критерий для включения в список ремонта: состояние дороги или наличие социальных объектов (школ, поликлиник и т.д.) или другое. А также назвать до трех пунктов: что важно получить после ремонта. Кроме улучшения состояния дороги - наличие ливневки, тротуаров, дорожной разметки, дорожных знаков, улучшение освещения или снижение количества ДТП на определенных участках.

Кстати, в минувшем году в Тюмени по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 9 объектов общей протяженностью 8,6 км. В бюджете Тюмени на 2023 год запланировано 3 миллиарда 280 миллионов рублей на строительство, реконструкцию и ремонт объектов дорожного хозяйства.