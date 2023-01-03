В жуткой аварии под Тюменью пострадали шесть человек

Две семьи пострадали в ДТП на 43-м километре автодороги Тюмень-Каменка Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 43-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области произошло жуткое ДТП, в которое попали две семьи. По информации ГИБДД, в аварии пострадали шесть человек.

По предварительным данным, «Шкода» выехала на встречку и столкнулась с автомобилем «Киа». Травмированы жители Тюмени 26-летние водитель и пассажир «Шкоды» и их 2-летняя дочь. Во второй машине пострадали 41-летний водитель, 35-летняя пассажирка и их 8-летняя дочь - жители Новосибирской области.

ДТП на 43-м километре автодороги Тюмень-Каменка Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

- Дети перевозились в автомобилях без нарушений. Обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции проводят административную проверку - сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Тюмень» писала, что в новогоднюю ночь автоинспекторы Тюменской области задержали 17-летнего водителя без прав.