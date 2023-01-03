Фото: Свободный молодежный театр Тобольск

В Тобольске пройдет театральный сезон «В контакте с городом». Этот проект получил грант конкурса программ социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа и призван связать молодежный театр с социальным пространством Тобольска.

Как пишет Тюменская линия, инициаторы проекта «Свободный молодёжный театр», надеются объединится с городскими сообществами при помощи различных малых арт-проектов. Так, планируется создание совместных показов уличных спектаклей (шествий), сезонных выставок и организация городского театрального фестиваля.

- Мы стремимся к тому, чтобы наш грантовый конкурс позволял всем участникам не просто привлекать средства на реализацию своих идей, но и развивать важные навыки, компетенции, проектное мышление, - отметила руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» Елена Снежко.