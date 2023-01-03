На 51-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в ДТП пострадала 15-летняя девочка

Фото: скриншот с видео ГИБДД Тюменской области

На 51-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск частично ограничено движение из-за ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Подробности аварии выясняются. Предварительно известно, что столкнулись «КИА» и «Тойота», пострадала 15-летняя пассажирка одной из машин. Девочка проходит обследование в больнице.

Кстати, в праздничные дни в Тюменской области пройдут проверки соблюдения правил перевозки детей.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Тюменской области столкнулись легковушка и автобус: погибли четыре человека, включая 17-летнего подростка.